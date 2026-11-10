Smart se consolida como la academia de idiomas más grande de Colombia, según ranking

Colombia

Según los reportes de las superintendencias de Sociedades, Servicios Públicos, Economía Solidaria, Subsidio y Transporte, así como las cámaras de Comercio de 22 ciudades, la Contaduría General de la Nación e informes directos que enviaron las empresas a la Revista Dinero, Smart Academia se ubica en el tercer puesto en educación a nivel nacional y en el primero en la enseñanza de Idiomas en Colombia.

¿Cuál es el rol de una Academia de Idiomas en el país?

Las academias tienen un papel crucial en el mundo globalizado. Su enfoque está más allá de enseñar gramática o vocabulario; actúan como un puente que conecta personas, culturas y oportunidades financieras.

En Colombia no existe un registro público que consolide cuántos estudiantes tiene cada academia de idiomas, por lo que el tamaño se aprecia con varios indicadores, como los estudiantes formados a lo largo del tiempo, el número de sedes y la cobertura geográfica.

De esta manera, Smart Academia, se consolida como una institución con 29 años de trayectoria, que ha logrado enseñar idiomas a más de 300.000 estudiantes, apostando por un modelo de educación que prioriza la flexibilidad y ofrece herramientas innovadoras.

Smart Academia de Idiomas fue fundada en 1997 y comenzó dictando clases de inglés a domicilio y cursos para empresas. En 2005 abrió su primera sede en Bogotá y, desde la pandemia, pasó de 17 a 57 sedes, logrando una gran cobertura nacional. Actualmente, esta institución enseña inglés, francés y español para extranjeros.

¿Qué modalidad de estudio empleaSmart? Cobertura y más

La institución ofrece clases presenciales (en sede o personalizadas), virtuales (Smart Online y Smart Flex) e híbridas (Smart Mix).

Smart cuenta con cobertura en diferentes regiones como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Santander, Risaralda, Quindío, Atlántico, Tolima, Sucre y Meta. Puede ver la lista completa de sedes AQUÍ.

A su vez, cuenta con la certificación de Icontec en ISO 9001, NTC 5580 y NTC 5555, así como es centro autorizado de Cambridge English y Michigan Language Assessment. La academia administra nueve certificaciones internacionales, una prueba de clasificación y cuenta con cuatro certificaciones del idioma inglés para niños y jóvenes, lo cual apoya a los colegios para que sus estudiantes desarrollen y fortalezcan sus habilidades en el idioma inglés.

¿Cómo obtener más información de Smart?

Si desea información detallada sobre los planes de estudio, puede ingresar al sitio web oficial de la academia o haciendo CLIC AQUÍ. También comunicarse a la línea nacional 3009125500 o por WhatsApp al 3013967473.