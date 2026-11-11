Presidente del Senado invita a visitar Santa Marta y reactivar el turismo

El presidente del senado invita al país a visitar la ciudad de Santa Marta. Foto: Senado

Presidente del Senado invita a visitar Santa Marta y apoyar el turismo

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, invitó a los colombianos a visitar Santa Marta durante la temporada de fin de año y destacó sus atractivos naturales, como las playas, la bahía y el Parque Nacional Natural Tayrona.

El llamado se conoce en medio de las gestiones que adelanta con representantes de los gremios turísticos y empresariales para buscar alternativas que contribuyan a recuperar la actividad económica de la ciudad y atraer nuevamente a los visitantes.

En los encuentros con representantes de Fenalco, Cotelco, Acodres, Asocentro y la Cámara de Comercio, los empresarios han expuesto las dificultades que atraviesa el sector, relacionadas con la percepción de inseguridad y la disminución de las reservas.

Ante este panorama, Henríquez ha manifestado su disposición de gestionar ante el Gobierno Nacional medidas de respaldo, entre ellas incentivos tributarios y acciones para fortalecer la promoción turística y recuperar la confianza de los viajeros.

Seguridad y servicios públicos, retos para el turismo

Otro de los puntos planteados en estos espacios es la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y avanzar en soluciones a las dificultades históricas de acueducto y alcantarillado, factores que también inciden en la experiencia de quienes visitan Santa Marta.

El congresista ha señalado la importancia de articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional, las autoridades y el sector privado para impulsar la recuperación turística.

Su invitación llega en un momento clave para la ciudad, que se prepara para la temporada de fin de año, uno de los periodos de mayor movimiento para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comerciantes.