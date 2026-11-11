Margarita Guerra visita en Emiratos Árabes fábrica de blindados que serán destinados al Ejército

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, llegó a Emiratos Árabes Unidos para visitar una fábrica especializada en vehículos blindados que serán destinados al Ejército Nacional. La mandataria sería la primera gobernadora colombiana en visitar estas instalaciones, donde se fabrican los automotores que busca adquirir el departamento.

La visita se realiza en la planta de International Armored Group, ubicada en Ras Al Khaimah, donde se fabrican los Guardian Xtreme 4x4. La mandataria encabeza una delegación que hace seguimiento al proceso de adquisición de tres vehículos para fortalecer las operaciones militares en el departamento.

Durante la misión se adelanta la verificación técnica de dos de estos automotores, con la participación de personal especializado del Ejército Nacional, que tiene previsto inspeccionar los sistemas de protección, realizar pruebas de movilidad y revisar los componentes mecánicos.

Los vehículos tienen capacidad para transportar hasta diez uniformados y cuentan con blindaje de nivel militar, tracción en las cuatro ruedas y una estructura inferior en forma de V, diseñada para reducir los efectos de explosiones.

También incorporan cámaras térmicas, autonomía superior a los 700 kilómetros y llantas especiales que permiten mantener un desplazamiento limitado incluso después de perder presión.

La adquisición es impulsada por la Gobernación del Magdalena y busca mejorar las condiciones de movilidad y protección de los soldados durante las operaciones en el territorio, especialmente en zonas de difícil acceso y con riesgos para la seguridad.

Guerra señaló que la visita permite comprobar directamente las condiciones técnicas y operativas de los vehículos antes de su llegada a Colombia. La entrega al Ejército Nacional está prevista como parte de las acciones para fortalecer sus capacidades en el departamento.