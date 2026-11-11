Gobierno ratificó inversión de $786 mil millones para recuperar el acueducto de Santa Marta

El Gobierno Nacional volvió a poner sobre la mesa la inversión de cerca de $786.000 millones para transformar el sistema de acueducto y alcantarillado de Santa Marta. Esta vez, los detalles fueron explicados por Miller Soto, vocero del presidente Abelardo De La Espriella.

Los recursos corresponden a los contemplados en el CONPES 4159 de 2025, que inicialmente estaban destinados a la construcción de dos plantas desalinizadoras. Sin embargo, la actual administración plantea reorientar esa inversión hacia la recuperación de la infraestructura existente y otras alternativas para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Según explicó Soto, uno de los principales problemas del sistema es que más del 60 % del agua se pierde antes de llegar a los hogares. Frente a esta situación, el Gobierno se propone reducir esas pérdidas al 20 % en un plazo de cuatro años.

Para avanzar en ese objetivo, la estrategia contempla modernizar las redes de distribución, rehabilitar pozos y fortalecer la infraestructura disponible. También se plantea dirigir recursos al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y a un contrato de gestión de pérdidas, con el propósito de recuperar el agua que actualmente se desperdicia.

Río Magdalena y una empresa regional, entre las alternativas

El vocero presidencial explicó que la hoja de ruta tiene tres pilares. El primero consiste en consolidar y aprovechar el agua disponible; el segundo contempla estudiar la creación de una empresa regional con capacidad financiera y operativa para asumir los retos de la prestación del servicio.

El tercer componente apunta a desarrollar un sistema de abastecimiento desde el río Magdalena, una alternativa que buscaría beneficiar a Santa Marta y otros municipios de la región. La propuesta hace parte de una apuesta de alcance regional para ampliar la disponibilidad de agua y superar las dificultades históricas de suministro.

Soto señaló que el propósito es dejar atrás las intervenciones aisladas y avanzar hacia una transformación estructural del sistema, priorizando la recuperación de las redes y el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento existentes, en lugar de concentrar los esfuerzos en proyectos que, según la actual administración, tendrían costos desproporcionados.

Por otra parte, el funcionario se refirió a las denuncias presentadas ante las autoridades por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y la comercialización ilegal de agua mediante carrotanques. Al respecto, aseguró que el Gobierno respalda las acciones para esclarecer estos hechos y reiteró que el acceso al agua no puede convertirse en un negocio construido sobre las necesidades de los ciudadanos.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca cambiar el enfoque de las inversiones destinadas a enfrentar la crisis de agua potable en Santa Marta. La meta es recuperar la capacidad del sistema, reducir las pérdidas y avanzar hacia un modelo de abastecimiento que permita mejorar las condiciones del servicio para los habitantes de la ciudad.