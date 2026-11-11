Neiva reporta avances en salud pública y destaca la reducción de casos de dengue en el año 2026

Neiva

Durante el periodo evaluado se realizaron más de 4.000 visitas domiciliarias, 5.000 intervenciones en sitios críticos y 1.200 talleres educativos. También se formularon más de 2.200 planes familiares para identificar y reducir factores de riesgo, con especial atención en los asentamientos y sectores vulnerables de la ciudad.

En el 2025, se registró un cumplimiento del 98 %. Entre los principales logros sobresale la reducción de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente el dengue, que registra 393 casos frente a los más de 6.000 reportados en 2024 y los más de 1.500 de 2025. De igual manera, Neiva no registra casos de fiebre amarilla.

Según Lilibeth Galván, secretaria de salud municipal, preciso que “en materia de inspección y vigilancia sanitaria, la Secretaría reportó cerca de 8.000 visitas a restaurantes, bares y establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos. Como resultado de estos operativos fueron decomisados más de 4.000 kilogramos de productos que representaban riesgos para la salud de los consumidores”.

La gestión también permitió avanzar en proyectos de inversión para el fortalecimiento de la red pública de salud, entre ellos la viabilidad técnica de una unidad médico-odontológica para la ESE Carmen Emilia Ospina, por 1.200 millones de pesos, y la adquisición de tres ambulancias.