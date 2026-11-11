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11 nov 2026 Actualizado 12:18

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Alias ‘Chapolo’, señalado cabecilla de las disidencias se entregó a las autoridades en el Huila

La presión militar llevó a la entrega del jefe de la estructura Ismael Ruiz, junto a su pareja y tres integrantes de su seguridad.

Hicieron entrega de un arsenal compuesto por fusiles, pistolas. Foto Ejercito Colombia.

Hicieron entrega de un arsenal compuesto por fusiles, pistolas. Foto Ejercito Colombia.

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Un importante resultado para las autoridades se registró en el departamento del Huila, luego de que alias ‘Chapolo’, señalado como principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las FARC, decidiera someterse voluntariamente a la justicia en el municipio de Íquira-Huila.

Se trata de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, de 28 años, tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 14 años y estaría vinculado con extorsiones a campesinos, cafeteros y comerciantes, amenazas contra dirigentes políticos, reclutamiento de menores, homicidios y ataques con explosivos y drones.

El mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del ejército nacional, afirmo que, “junto a alias ‘Chapolo’ también se presentaron ante las autoridades su compañera sentimental y tres integrantes de su esquema de seguridad. Durante el procedimiento hicieron entrega de un arsenal compuesto por fusiles, pistolas, munición y equipos de comunicaciones”.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre tendría responsabilidades en el manejo de extorsiones, secuestros y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el sur del Tolima y diferentes municipios del Huila. La fuerza pública continuara realizando operativos en la zona hasta desarticular las bandas delincuenciales.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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