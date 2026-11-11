Gobierno acuerda con empresa alemana impulsar cafés especiales en la Sierra Nevada y Perijá. Foto: EcolSierra

Los caficultores de la Sierra Nevada de Santa Marta podrían tener nuevas oportunidades de comercialización internacional a través de un programa piloto anunciado por el Gobierno nacional, en alianza con una de las compañías comercializadoras de café más importantes del mundo.

El acuerdo fue anunciado este 10 de noviembre por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y el empresario alemán David Neumann, CEO de Neumann Kaffee Gruppe (NKG), compañía con sede en Hamburgo y presencia en 28 países, incluido Colombia.

La iniciativa contempla el acompañamiento a productores de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, con el propósito de fomentar la siembra y exportación de cafés especiales en unidades producthttps://x.com/MinAgricultura/status/2120313058203676749?a=WB0SQTK8FfclMVKErKU&s=20ivas de mínimo cinco hectáreas.

Una apuesta por los cafés especiales

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, NKG compra más de 1,5 millones de sacos de café colombiano, lo que la convierte en uno de los principales compradores internacionales del grano nacional.

El ministro Indalecio Dangond explicó que existe interés de compañías extranjeras en invertir y establecer mecanismos de cooperación para mejorar la productividad y rentabilidad del campo colombiano.

“Ellos quieren ayudar a que nuestros cafeteros sean más competitivos”, señaló el funcionario al referirse al acercamiento con el empresario alemán.

La iniciativa hace parte de la estrategia denominada Campo Milagro, con la que el Gobierno busca fortalecer las capacidades exportadoras del sector agrícola.

Aunque el anuncio incluye a la Sierra Nevada de Santa Marta, todavía no se han precisado cuántos productores del Magdalena podrían participar, cuáles serían los municipios priorizados ni cuándo comenzaría la implementación del programa piloto.

Estos detalles serán determinantes para establecer el alcance que tendría la alianza en las comunidades cafeteras de la región.