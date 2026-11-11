Más de 3.100 toneladas de residuos han sido retiradas en la Vía al Puerto en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Con el fin de reducir riesgos de inundaciones y afectaciones ambientales durante la actual temporada de lluvias, se inició la campaña “Alcaldía Limpia Tu Vía”, liderada por la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático —Ogricc.

Como resultado de las labores desarrolladas en los primeros tramos intervenidos, se logró la recolección de aproximadamente 2.500 toneladas de residuos sólidos y material de desecho. A estas cifras se suman las acciones realizadas recientemente en el sector del Puente de Bastidas, donde se han retirado cerca de 600 toneladas más de residuos.

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Las intervenciones han beneficiado directamente a comunidades de los barrios San Martín, Cerro Ancón, Pescaíto, Ensenada Olaya Herrera, San Jorge, San Fernando, Villa Tabla, Juan XXIII, 17 de Diciembre, Los Almendros, Obrero, Los Olivos, Alfonso López, Galicia y María Cristina, alcanzando un área de influencia aproximada de cinco kilómetros.