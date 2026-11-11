Consulta previa en Colombia: el debate por los trámites que tienen en jaque a grandes proyectos

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, pero su aplicación y los tiempos que toman algunos procesos están en el centro de un debate entre el sector privado y el Gobierno. Corficolombiana advierte que las consultas se han multiplicado, que algunos proyectos deben adelantar procesos duplicados y que la falta de reglas claras termina prolongando decisiones e inversiones. Desde el Gobierno, por su parte, se cuestionan algunos reconocimientos de comunidades y se anuncian medidas para reorganizar los procedimientos.

La discusión también tiene una dimensión económica. Ana Milena López, presidenta de Corficolombiana, señaló que Colombia necesita alrededor de 150 billones de pesos en infraestructura, pero enfrenta un escenario de baja inversión. Según las cifras presentadas por la entidad, la inversión fija cayó al 16,1 % del PIB en 2025, uno de los niveles más bajos de las últimas seis décadas.

López reconoció que la consulta previa es necesaria para garantizar la participación de las comunidades, pero advirtió que el mecanismo puede desvirtuarse cuando se utiliza para otros fines. En ese contexto, afirmó que puede convertirse en “mecanismos de extorsión”. Su señalamiento apunta a los casos en los que, según la dirigente, el proceso deja de cumplir su propósito de participación y termina convirtiéndose en una barrera para el desarrollo de los proyectos.

Uno de los datos que respalda la preocupación de Corficolombiana es el aumento de los proyectos nuevos que requieren consulta previa. De acuerdo con la presentación de la entidad, el promedio pasó de 117,7 proyectos por año entre 2005 y 2015 a 283,1 entre 2020 y 2026. La firma explica que este crecimiento está impulsado, principalmente, por proyectos de telecomunicaciones y medidas administrativas.

Pero la alerta no se limita al aumento de los trámites. Corficolombiana también puso como ejemplo casos en los que se han adelantado consultas sucesivas o se han incorporado nuevas comunidades durante el desarrollo de proyectos estratégicos. En Colectora, la línea de transmisión que busca transportar energía renovable desde La Guajira, la presentación registra 235 comunidades con acuerdos protocolizados; posteriormente, se certificaron 18 comunidades adicionales en 2025 y otras cuatro en 2026. Para Sirius, el proyecto de exploración de gas en el Caribe, reporta más de 120 consultas con comunidades.

La preocupación es que estos procesos adicionales pueden extender los tiempos de ejecución, elevar los costos y aumentar la incertidumbre para las inversiones. En el caso de Colectora, Corficolombiana estima que cada año de retraso representa un costo equivalente al 8 % de la inversión inicial. La entidad también calcula que las demoras en proyectos de transmisión eléctrica pueden representar un costo de oportunidad de 2.300 millones de pesos diarios, una estimación basada en un estudio de la UPME actualizado a valor presente.

A esto se suman los tiempos que toman los trámites. Según la presentación, entre los proyectos con consulta previa en proceso durante 2026, el 64 % llevaba más de tres años y el 42 % seguía en la etapa inicial. Para César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la falta de una regulación clara es uno de los principales problemas. “Hay una ausencia de ley”, sostuvo, al insistir en que el país necesita reglas que definan cómo deben desarrollarse estos procedimientos.

Pabón considera que los proyectos de decreto que prepara el Gobierno pueden ayudar a ordenar algunos aspectos, pero no reemplazan la necesidad de una ley. También advirtió que las demoras en consultas previas y licencias ambientales afectan la entrada en operación de infraestructura clave. En la presentación de Corficolombiana, por ejemplo, se señala que ha ingresado menos del 20 % de la capacidad de generación energética que estaba planeada para el periodo analizado.

Desde la Autoridad Nacional de Consulta Previa, su director, Alejandro Burgos, cuestionó decisiones adoptadas durante la administración anterior sobre el reconocimiento de comunidades. Según dijo, estas “se multiplicaron de forma ilógica” y se les dio reconocimiento “a comunidades que tal vez no lo merecían”. También puso sobre la mesa sus reparos frente a la asignación de tierras cerca de proyectos estratégicos. Se trata de cuestionamientos planteados por el funcionario, no de irregularidades que puedan darse por demostradas.

Burgos defendió la necesidad de ordenar el sistema y fortalecer los criterios para identificar a las comunidades que tienen derecho a participar. Entre las medidas que mencionó está la Directiva Presidencial 06 de 2026, que establece mecanismos para avanzar en los procedimientos y contempla reuniones interinstitucionales cuando no se logra un acuerdo. También hay proyectos de decreto en trámite: uno del Ministerio de Ambiente busca permitir que algunos pasos de la licencia ambiental avancen en paralelo con la consulta previa, mientras que el del Ministerio del Interior apunta a precisar las reglas del procedimiento.

La agenda incluye, además, herramientas digitales, interoperabilidad entre entidades y una mejor coordinación institucional. El objetivo anunciado es reducir la incertidumbre y evitar que los procesos se prolonguen innecesariamente, sin desconocer el derecho de las comunidades a ser consultadas.

El reto, entonces, está en encontrar un equilibrio: garantizar la consulta previa como un derecho fundamental, pero contar con reglas claras, tiempos definidos y coordinación entre las entidades para que los proyectos no queden atrapados durante años en trámites sucesivos.