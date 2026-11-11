Droguistas en riesgo por brotes de inseguridad en Cúcuta

Cúcuta

La Asociación Colombiana de Droguistas de Santander y Norte de Santander lanzó una voz de alerta por la vulnerabilidad en la que vienen ejerciendo su labor en los barrios y comunas del área metropolitana de Cúcuta, donde aseguran que la inseguridad y el contrabando están ahogando sus finanzas.

La mayor preocupación de los farmacéuticos radica en cómo el miedo a ser víctimas de la delincuencia los ha llevado a cerrar sus negocios y cambiar los horarios de atención al público.

“Hemos tenido complicaciones en la parte económica, por lo que ya es conocido por todos, el tema de inseguridad, porque nos toca trabajar encerrados en algunos casos, cerrar más temprano el establecimiento e incluso hay clientes que ya se abstienen de ir a visitarnos o hacer compras por el temor a que les pase algo”, manifestó Ismael Yáñez, representante de la asociación gremial.

Adicional a esto, el líder también resaltó otro flagelo que afecta la productividad de sus negocios, “tenemos una problemática y es el manejo de medicamentos de contrabando, medicamentos de uso institucional y esto pues nos afecta enormemente, teniendo en cuenta que son medicamentos que en muchas droguerías se trabajan de manera ilegal y venden estos productos a muy bajo precio”.

De acuerdo con el gremio, el impacto de la alta vulnerabilidad en materia de seguridad, se ensaña con mayor fuerza en los centros urbanos y en los barrios populares, donde la exposición a atracos y extorsiones es cotidiana para quienes atienden en los mostradores.

“En Norte de Santander, especialmente Cúcuta, hay aproximadamente unas 400 droguerías en el área metropolitana y la gran mayoría de éstas siempre están en ese riesgo latente de ser afectadas por un asalto, por una extorsión y esos temas de inseguridad que todos conocemos y nos hemos quedado solos, las autoridades no nos acompañan ni valoran la labor social que ejercemos” explicó el vocero.

Finalmente, los droguistas insistieron en la urgencia de coordinar operativos de control con la Fuerza Pública para intervenir el comercio ilegal de fármacos en las calles y devolver la tranquilidad a los comerciantes de los barrios.