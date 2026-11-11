Alerta en Norte de Santander por circulación de medicamentos ilegales

Norte de Santander.

La circulación de medicamentos ilegítimos, entre ellos productos de contrabando y fármacos de uso institucional que son desviados de sus canales autorizados, genera preocupación entre los droguistas detallistas de Norte de Santander por los riesgos que representa para la salud pública y la competencia en el sector farmacéutico.

Johan Orrego, coordinador regulatorio jurídico de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), advirtió a Caracol Radio que estos productos ingresan al mercado a menor costo y sin las garantías de control sanitario correspondientes, una situación que afecta tanto a los establecimientos legalmente constituidos como a los consumidores.

“En la región en específico tenemos grandes preocupaciones con lo que tiene que ver con medicamentos ilegítimos, así se llama, y son medicamentos de uso institucional que se desvían de canal o los medicamentos de contrabando”, explicó Orrego.

El representante gremial señaló que la comercialización de estos fármacos representa un riesgo para los pacientes, debido a que no cuentan con los controles sanitarios requeridos y pueden agravar las afectaciones de salud de quienes los consumen.

“Los medicamentos que se desvían de canal o ilegítimos entran al mercado y claramente entran a un menor costo, aparte no tienen controles sanitarios y eso hace que las afecciones de salud empeoren”, advirtió.

Frente a esta problemática, Asocoldro informó que hace aproximadamente dos meses suscribió una alianza por la legalidad de los medicamentos con otras organizaciones del sector, con el propósito de promover acciones que permitan prevenir y reducir la circulación de estos productos en el país.

Como parte de estas medidas, el gremio busca fortalecer la capacitación de los droguistas para que puedan identificar medicamentos de uso institucional comercializados irregularmente, productos fraudulentos y fármacos de contrabando que puedan llegar a sus establecimientos.

“Estamos buscando capacitar a los droguistas para detectar cuándo el medicamento es de uso institucional y de canal, cuándo les llegó un medicamento fraudulento o de contrabando a sus droguerías”, indicó Orrego.

El vocero también destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con la Policía y las demás autoridades para detectar estas prácticas y alertar a los ciudadanos sobre los riesgos asociados al consumo de medicamentos que no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas.

La preocupación del gremio se centra en evitar que estos productos lleguen a los consumidores y garantizar que los medicamentos comercializados cuenten con los controles correspondientes, en defensa de la salud pública y de los establecimientos que operan legalmente.