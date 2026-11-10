Cierran en Santa Marta negocio que vendía agua de carrotanques con certificados del acueducto

Un establecimiento que comercializaba bolsas de agua en Santa Marta fue objeto de una medida preventiva de cierre por parte del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), tras detectar inconsistencias entre la procedencia del líquido y los certificados utilizados para respaldar su calidad.

El operativo, realizado con acompañamiento de la Policía, permitió establecer que el negocio recibía agua mediante carrotanques, presuntamente extraída de pozos, aunque los análisis de laboratorio presentados señalaban que provenía del acueducto.

¿Por qué cuestionaron los certificados?

El Dadsa explicó que un análisis de agua tomada del acueducto no puede utilizarse para certificar la calidad de un líquido que procede de otra fuente. Cada suministro debe contar con estudios que correspondan a su origen real.

La entidad también advirtió que el agua extraída de pozos requiere controles y, cuando corresponda, procesos de tratamiento y potabilización antes de destinarse al consumo humano.

El caso se conoce en medio de los cuestionamientos por la distribución de agua mediante carrotanques en Santa Marta. El pasado 30 de octubre, el presidente Abelardo De la Espriella denunció la existencia de un presunto negocio irregular alrededor de este servicio y anunció que entregaría información a la Fiscalía.

El hallazgo del Dadsa vuelve a poner sobre la mesa el uso de carrotanques para abastecer actividades comerciales, en una ciudad que enfrenta dificultades en el suministro de agua. Sin embargo, no se ha establecido si el establecimiento inspeccionado tiene relación con las personas mencionadas en la denuncia presidencial.

El Dadsa anunció que continuará los controles para verificar la procedencia del agua comercializada y evitar que llegue a los consumidores sin las garantías de calidad exigidas.