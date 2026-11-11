XPeng planea lanzar sus carros voladores a gran escala en China durante 2027

La movilidad aérea podría dar un paso hacia su comercialización en China. La compañía tecnológica XPeng espera comenzar la producción y entrega a gran escala de sus llamados carros voladores durante 2027, según confirmó su presidente, Brian Gu, en una entrevista con Reuters.

El vehículo, desarrollado por su división aeronáutica Aridge, combina un automóvil eléctrico con una aeronave que puede transportarse en su interior. La empresa ha recibido más de 7.000 pedidos, principalmente en China, y proyecta iniciar entregas iniciales antes de finalizar 2026, siempre que obtenga las autorizaciones correspondientes.

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El modelo tiene capacidad para dos personas y un precio estimado de 300.000 dólares. Sin embargo, su uso estará sujeto a las regulaciones de aviación y, en una primera etapa, se contempla para espacios y operaciones limitadas, no como un reemplazo inmediato de los automóviles convencionales.

XPeng también trabaja en el desarrollo de robots humanoides y taxis autónomos, como parte de su estrategia para ampliar su negocio más allá de la fabricación de vehículos eléctricos.

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