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Mamá de Ana María Serrano pide celeridad en caso de feminicidio de su hija: más de 3 años sin juicio

Ximena Céspedes, madre de la colombo-mexicana Ana María Serrano, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del caso del feminicidio de su hija, presuntamente a manos de su esposo, Allan Gil, luego de más de tres años, ¿qué ha pasado?

Serrano murió el 12 septiembre de 2023 y aún no se logran inicial el juicio contra su presunto victimario, por lo que su familia pide celeridad en el proceso.

“A él lo detuvieron el 16 de septiembre, cuatro días después. La Fiscalía de México actuó muy rápido y el 18 lo vincularon al proceso. Desafortunadamente, a partir de ahí y con todas las pruebas del asesinato no hemos podido llegar a juicio”, afirmó.

Recordó que, para junio de 2024, fecha en la que se tenía previsto iniciar el juicio, los abogados de la defensa del presunto victimario interpusieron una tutela en contra de la apertura del caso.

En el 2025, Gil cambió de abogados y posteriormente pidieron un término de tiempo para revisar el caso porque no lo conocían.

“Durante cuatro meses tuvimos audiencias intermedias donde aprobaron y rechazaron pruebas. Interpusieron siete recursos”, indicó.

Mencionó que los abogados de Gil no han querido recibir a la defensa de la familia de Céspedes, por lo que tuvieron que acudir a medios de comunicación.

Aseguró que ella ya perdonó a Allan Gil: “él se tiró su vida, no puedo seguir con odio”.

Finalmente, le envió un mensaje al supuesto responsable del crimen de Ximena Céspedes: “él puede hacer algo haciéndose responsable de lo que le hizo a Ana María. Le ayudaría, porque no es lo mismo enfrentarse a 70 años (de cárcel) que a la mitad”.

Escuche la entrevista completa aquí: