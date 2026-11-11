Fueron evacuados decenas de colegios en Italia por falsas amenazas de bomba

Decenas de colegios de varias ciudades italianas fueron evacuados este miércoles tras recibir a primera hora de la mañana un correo electrónico anónimo con amenazas de bomba dirigido a sus directores, según informaron medios locales.

Es el segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes, y la Policía investiga el origen de los mensajes y si existe una operación coordinada para generar alarma en el país.

La alarma se activó a primera hora de la mañana tras la recepción de un mensaje amenazante remitido a las direcciones oficiales de múltiples centros escolares.

Tras recibir las comunicaciones, los equipos directivos avisaron a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores de miles de alumnos, docentes y personal laboral.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, junto a unidades caninas y artificieros, inspeccionaron aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones, sin que hasta el momento se haya hallado ningún artefacto, según las mismas fuentes.

Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias italianas.

A comienzos de noviembre, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos de todo el territorio nacional.

La policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos.

Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia durante las últimas semanas.

Entre los más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero, que unirá Italia con Austria, y la difusión en la ‘dark web’ de datos personales del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.

Por este motivo, el Gobierno italiano ha reforzado la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad para mejorar la detección y respuesta ante posibles amenazas.

Las autoridades investigan si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada para generar alarma social y socavar la confianza en las instituciones del país.

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