Colector Bellavista llega a la calle 22 y requiere obras pluviales para completar su conexión. Foto: Alcaldía de Santa Marta

El colector sanitario Bellavista llegó a la calle 22 con carrera Primera, en Santa Marta. En este punto, los trabajos requieren una intervención adicional para resolver la conexión de la red de aguas lluvias antes de continuar con la instalación de la tubería sanitaria.

Luis Felipe Gutiérrez, secretario de Infraestructura del Distrito, explicó que esta labor es necesaria para completar la conexión del sistema. “Antes de pasar la tubería del colector sanitario Bellavista, tenemos que resolver el descole del colector pluvial de la calle 22″, indicó.

El funcionario también señaló que las lluvias recientes han generado condiciones que deben atenderse mientras avanzan las obras. “Estamos tratando de mitigar esas condiciones y, al mismo tiempo, avanzar y entregar el colector Bellavista”, manifestó.

En relación con las obras complementarias de alcantarillado, Gutiérrez confirmó que el colector sanitario de Pescaito terminó su construcción y ya fue puesto en funcionamiento. Anunció que en los próximos días realizarán recorridos por el sector para mostrar los resultados de esta intervención.

Finalmente, el secretario indicó que el Distrito ha solicitado al Gobierno nacional recursos para construir el colector pluvial de Pescaito. Explicó que esta obra es necesaria porque buena parte de las aguas lluvias de la ciudad llegan a ese sector.

Además, advirtió que Santa Marta solo cuenta con el 28 % de su infraestructura para el manejo de aguas lluvias, por lo que se requieren nuevas inversiones para mejorar el drenaje en diferentes zonas de la ciudad.