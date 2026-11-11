La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) dio traslado a su dependencia disciplinaria de las denuncias acerca de la presunta utilización de sus sedes para fines diferentes a lo que está establecido, según una respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio firmada el 10 de noviembre por Diego Felipe Bustos Bustos, jefe de la Oficina Jurídica.

A control disciplinario

La Oficina Jurídica «puso en conocimiento del Grupo Interno de Trabajo de Instrucción Disciplinaria» los hechos mencionados por los medios sobre el «presunto uso de bienes para fines distintos a su destinación oficial». En resumen, se pidió investigar a los funcionarios; el tema sigue en proceso y no se ha definido.

La DNI explicó que no tiene ningún documento que muestre que sus inmuebles se usaran para actividades ajenas a la inteligencia, y que tampoco ha presentado denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría ni la Contraloría.

No fueron revisados

La Oficina de Control Interno de la DNI «no ha realizado alguna auditoría específica sobre el componente de inmuebles» en los años 2024, 2025 ni 2026. La Contraloría y la Comisión de Inteligencia del Congreso tampoco le pidieron cuentas sobre ese tema.

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 6. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 6. Cerrar

Solo se entregó un informe de empalme proporcionado por el director encargado entre enero y agosto de 2026, en el cual se mencionan dos sedes arrendadas, pero «no se incluye ningún hallazgo o alerta».

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Lo que se paga en arriendos

La DNI pagó en 2025 $2.121 millones en arriendos por dos inmuebles, casi el doble que en 2023, cuando tenía seis.

DNI reconoce que nunca auditó sus inmuebles; denuncias pasaron a control disciplinario Ampliar DNI reconoce que nunca auditó sus inmuebles; denuncias pasaron a control disciplinario Cerrar

Precisamente en Teusaquillo queda uno de esos inmuebles. La DNI paga arriendo desde el 16 de noviembre de 2024, por contratación directa reservada, es decir, sin concurso y en secreto. Se han pagado $403 millones, y lo que se sabe del contrato actual es que va hasta el 31 de diciembre de 2026. No se aclara su uso.

Fuente: DNI, respuesta 2-2026-5044. Cuadro: Caracol Radio. Ampliar Fuente: DNI, respuesta 2-2026-5044. Cuadro: Caracol Radio. Cerrar

Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 3. Ampliar Documento obtenido por Caracol Radio. Respuesta de la DNI, radicado 2-2026-5044, pág. 3. Cerrar

La DNI dijo que está revisando «todos los aspectos administrativos y misionales» y que todo lo que se encuentre será llevado a las autoridades.