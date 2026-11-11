De La Espriella revoca nombramiento de Camilo Noguera en el ICANH por cambios en manual de funciones

El presidente Abelardo De La Espriella revocó la designación de Camilo Noguera como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, tras conocerse que se habría modificado el manual de funciones del instituto para cambiar los requisitos en cargos directivos.

De La Espriella señaló directamente a Noguera y al director encargado, Javier Mena, de haber actuado “a espaldas de la ministra de Cultura”, por lo que ordenó revocar el nuevo nombramiento de Noguera y retirar “inmediatamente” a Mena de su cargo.

El mandatario indicó que ha dado la instrucción clara de que en su Gobierno no se modifican los manuales de funciones para nombrar personas o acomodar cargos. “Quien no entienda esta regla no puede formar parte de mi gobierno”, añadió.

La polémica surgió a raíz de que se habrían cambiado los requisitos para acceder a cargos directivos. Con los nuevos requisitos, abogados, administradores y economistas podían quedar en cargos que normalmente ocupaban científicos.

Finalmente, De La Espriella aseguró que, en su Gobierno, nadie está por encima de las reglas ni tiene autorización para actuar a espaldas de sus superiores.