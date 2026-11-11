Cúcuta busca animales con discapacidad para entregarles prótesis y ayudas

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta puso en marcha el proceso de caracterización de animales en condición de discapacidad, como parte del programa La Pata Amiga 2026, una iniciativa que busca entregar prótesis y otros dispositivos de asistencia para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Carolina Ujueta, secretaria de Gobierno de Cúcuta, explicó a Caracol Radio que actualmente se adelantan las inscripciones para identificar cuántos animales requieren estas ayudas y determinar cuáles son los elementos adecuados según sus necesidades.

“Este es un programa que se llama La Pata Amiga 2026. Lo que queremos es entregarle a los ciudadanos que tengan un animal en condición de discapacidad aquellos elementos para que pueda suplir esta discapacidad como tal”, señaló la funcionaria.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de un código QR publicado en la página web y las redes sociales de la Alcaldía.

Esta primera etapa permitirá establecer el número de animales que requieren atención y las condiciones particulares de cada uno para definir los dispositivos que necesitan.

La administración municipal indicó que se dará prioridad a los animales pertenecientes a población vulnerable y a aquellos que se encuentran bajo el cuidado de albergues.

“Para este caso tenemos que sea población vulnerable, primordialmente, también los albergues que tengan a su cuidado estos animales, para darle la prioridad a ellos para entregarles estos elementos de discapacidad”, precisó Ujueta.

Entre las ayudas contempladas se encuentran las prótesis para perros que hayan perdido alguna de sus extremidades.

La entrega de estos dispositivos dependerá de los resultados de la caracterización y de las necesidades identificadas en cada animal.