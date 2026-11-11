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11 nov 2026 Actualizado 15:17

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Contraloría dio ultimátum a Aerocivil tras no responder petición por fallas en aeropuerto El Dorado

Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)

Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) / Guillermo Legaria

Aeropuerto El Dorado de Bogotá. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images)
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La Aeronáutica Civil no respondió a la petición que le hizo la Contraloría General sobre las fallas en los radares o el software que provocó caos en el Aeropuerto El Dorado.

Le dio el ultimátum de remitir la información hoy hasta las 2:00 de la tarde de este 11 de noviembre.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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