Contraloría dio ultimátum a Aerocivil tras no responder petición por fallas en aeropuerto El Dorado
La Aeronáutica Civil no respondió a la petición que le hizo la Contraloría General sobre las fallas en los radares o el software que provocó caos en el Aeropuerto El Dorado.
Le dio el ultimátum de remitir la información hoy hasta las 2:00 de la tarde de este 11 de noviembre.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...