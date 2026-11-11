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Congreso estudia proyecto de ley para regular el uso de plataformas digitales en menores de 14 años

En los micrófonos de 6AM W, pasó el representante a la Cámara Germán Rozo y el senador Alfredo Deluque, refiriéndose al uso de redes sociales en menores de edad en Colombia, debido al reciente caso presentado en España con la red social Tiktok.

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