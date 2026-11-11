Congreso estudia proyecto de ley para regular el uso de plataformas digitales en menores de 14 años
Los congresistas Germán Rozo y Alfredo Deluque, hablan de regular las redes sociales y no prohibirlas a niños menores de catorce años
Congreso estudia proyecto de ley para regular el uso de plataformas digitales en menores de 14 años
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En los micrófonos de 6AM W, pasó el representante a la Cámara Germán Rozo y el senador Alfredo Deluque, refiriéndose al uso de redes sociales en menores de edad en Colombia, debido al reciente caso presentado en España con la red social Tiktok.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...