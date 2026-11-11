Celia María Soto Noguera sería la nueva directora de la USPEC

Una nueva designación en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Fue publicada la hoja de vida de Celia María Soto Noguera para que sea la nueva directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

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Es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que realizó dos especializaciones: una en derecho probatorio y otra en derecho administrativo.

Entre su trayectoria destacan cargos en la Defensoría del Pueblo, asesora en la Agencia Nacional de Tierras, asesora en el Concejo de Santa Marta, contratista en la Gobernación de Magdalena, entre otros.

Su último cargo fue el de procuradora provisional en la Procuraduría General de la Nación, cargo que ocupó hasta el 10 de marzo de 2026.