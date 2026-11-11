Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 19:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Celia María Soto Noguera sería la nueva directora de la USPEC

Celia María Soto es abogada y tiene una amplia trayectoria en el sector público.

Cárcel y logo de la USPEC. Foto: Getty Images / USPEC

Cárcel y logo de la USPEC. Foto: Getty Images / USPEC

Cárcel y logo de la USPEC. Foto: Getty Images / USPEC
Añadir Caracol Radio en Google

Una nueva designación en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Fue publicada la hoja de vida de Celia María Soto Noguera para que sea la nueva directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Es abogada de la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que realizó dos especializaciones: una en derecho probatorio y otra en derecho administrativo.

Entre su trayectoria destacan cargos en la Defensoría del Pueblo, asesora en la Agencia Nacional de Tierras, asesora en el Concejo de Santa Marta, contratista en la Gobernación de Magdalena, entre otros.

Su último cargo fue el de procuradora provisional en la Procuraduría General de la Nación, cargo que ocupó hasta el 10 de marzo de 2026.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado