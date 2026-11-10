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10 nov 2026 Actualizado 22:39

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Neiva

Judicializan a bailarín profesional del Sanjuanero Huilense por presunto acoso sexual en Neiva

El hombre habría acosado durante cerca de cuatro meses a una joven de 24 años que se preparaba para participar en el Reinado Departamental del Bambuco.

Judicializan a ‘Chucho Tejada’ por presunto acoso sexual a una joven en Neiva. Foto Redes Sociales

Judicializan a ‘Chucho Tejada’ por presunto acoso sexual a una joven en Neiva. Foto Redes Sociales

Judicializan a ‘Chucho Tejada’ por presunto acoso sexual a una joven en Neiva. Foto Redes Sociales

Valentina Gasca

Neiva
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jesús Fernando Tejada Bonilla, conocido como ‘Chucho Tejada’, bailarín profesional que se desempeñaba como parejo oficial del Sanjuanero Huilense, señalado de presuntamente acosar sexualmente a una mujer en Neiva.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 4 de febrero y el 24 de mayo de 2026, durante los ensayos de preparación de la joven para el Reinado Departamental del Bambuco. Según la Fiscalía, el procesado habría realizado reiteradas expresiones y conductas físicas de connotación sexual sin su consentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal del Centro de Atención Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) señaló que el hombre habría aprovechado su posición como maestro de baile para acercarse físicamente a la mujer. “De manera repetida y sin el consentimiento de la señora le tomó el rostro con las dos manos y acercó su cara a la de ella como si fuera a besarla”, indicó.

La fiscal también sostuvo que el procesado le pedía a la joven que lo mirara a los ojos y le preguntaba si le gustaba, pese a que ella manifestaba que tenía novio y le pedía respeto. Además, habría intimidado a la víctima con divulgar información personal. Por estos hechos, le fue imputado el delito de acoso sexual, cargo que no aceptó.

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