Invías plantea alternativas ante la inviabilidad de la Transversal del Cusiana por falla geológica

La vía Vado Hondo-Labranzagrande-El Morro sería la principal alternativa para el transporte de carga pesada entre los dos departamentos.

Boyacá

La Transversal del Cusiana no sería viable en el sector donde se identificó una falla geológica, situación que obligó al Gobierno nacional a estudiar nuevas alternativas para garantizar la conexión entre Boyacá y Casanare. Así lo confirmó el director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, quien aseguró que existe un dictamen técnico contundente sobre las condiciones de este corredor.

“Realmente es que la Transversal del Cusiana ya tiene una falla geológica identificada que da un dictamen contundente y definitivo, y es que el corredor por allí no es viable por la falla geológica”, manifestó, al referirse a la situación de esta vía estratégica para la movilidad y el transporte de carga entre los dos departamentos.

Frente a este panorama, Ostos explicó que Invías trabaja en tres alternativas de solución que podrían desarrollarse de manera simultánea. La primera corresponde a la vía Vado Hondo-Labranzagrande-El Morro, que conecta con Yopal y que se encuentra en proceso de estructuración junto con la Gobernación de Casanare.

“Estamos terminando la estructuración con la Gobernación de Casanare de cuál sería la solución vial para que sea una vía nacional, no un corredor secundario, para que sea también el corredor logístico de carga”, señaló. Agregó que este proyecto quedaría contemplado en el Conpes del programa Vías de la Patria, previsto para el próximo año.

La segunda alternativa es la Transversal del Cravo, que permitiría conectar Mongua y La Salina con el sector de El Morro y Yopal. Sin embargo, el funcionario aclaró que este corredor tendría una vocación diferente, pues estaría destinado al transporte de carga liviana y al turismo, y no al tránsito de vehículos pesados.

La tercera medida contempla mantener maquinaria de manera permanente en el tramo entre Curisí y Pajarito para garantizar la transitabilidad. Según Ostos, el propósito es contar con diferentes opciones de movilidad ante las dificultades que presenta actualmente la Transversal del Cusiana.

“Lo que estamos evaluando son tres alternativas de solución o las tres al tiempo”, indicó.

Mientras avanzan los estudios y la estructuración de los nuevos corredores, Invías tiene pendiente la adjudicación de un contrato de gestión vial integral por 120.000 millones de pesos, con el que se pretende garantizar la transitabilidad y el mantenimiento del punto crítico durante los próximos cuatro años.

El director aseguró que la prioridad es avanzar en la estructuración de la vía Vado Hondo-Labranzagrande hacia El Morro, para que se convierta en el corredor alternativo que permita mantener la conexión para el transporte cuando se presenten dificultades en la Transversal del Cusiana.