Alias ‘Caballo’ dinamizador de la extorsión y la minería ilegal en Popayán fue capturado

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente. Crédito: Policía Nacional.

Popayán - Cauca

Cayó en el Cauca alias ‘Caballo’ o ‘La Bestia’, señalado cabecilla de la comisión Fredy Martínez de la estructura Jaime Martínez, disidencias de las Farc. Las autoridades lo señalan como presunto dinamizador del delito en la zona rural de Popayán.

El procedimiento de captura se realizó por medio de orden judicial en la vereda Cerrillos, de la ciudad blanca.

De acuerdo con información de inteligencia de Policía y Ejército, el hombre sería uno de los principales responsables de las rentas criminales de esta estructura mediante actividades de minería ilegal, secuestro, extorsión y tráfico de estupefacientes en sectores rurales de la capital caucana.

Además, las investigaciones lo señalan como presunto determinador del homicidio de un líder comunal ocurrido en 2023 en Corinto, al norte del Cauca.

El implicado era requerido por homicidio y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La operación fue conjunta: Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron seis teléfonos celulares y un computador portátil.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades resaltaron que la captura de alias ‘Caballo’ representa una afectación a la capacidad logística criminal y financiera a las estructuras de las disidencias de las Farc que hacen presencia en la ruralidad de Popayán.