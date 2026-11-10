El calvario de un paciente con cáncer para que la EPS cumpla con su tratamiento en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció la denuncia de los familiares de Fredy Leiva, un hombre de 55 años residente en Ibagué que padece de un cáncer y que lucha para que la EPS Sanitas cumpla con su tratamiento médico, lo que se ha convertido en un imposible.

“Mi papá es un paciente oncológico que lucha contra una enfermedad que no entiende de trámites administrativos y cada día deteriora más su salud. Durante meses hemos hecho videos, suplicado a la justicia, pero también a la EPS Sanitas para que cumpla, mientras que el cáncer sigue avanzando”,

Fredy Leiva es un hombre de 55 años que tiene a su favor decisiones judiciales para que se le cumplan con el tratamiento contra el cáncer, pero que, según su hijo, la EPS Sanitas no le ha cumplido.

“Hasta donde tiene que llegar el sufrimiento de un paciente para que una EPS cumpla con su responsabilidad, ami padre ni la morfina se la entregan. Hace un mes se hizo una quimioterapia y hasta ahora le autorizan una segunda, mientras que la enfermedad avanza”

Según Leiva, su padre no tiene un dolor de muela, sino un cáncer avanzado, por lo que reiteró que la familia espera que se cumplan con lo justo, más no con privilegios.

“Estamos exigiendo su derecho fundamental a la salud, a una vida digna y a no sufrir innecesariamente. Hoy mi papá está deteriorado y tengo miedo de que ya no pueda soportar el tratamiento. Siento que Sanitas nos ganó, hemos hecho todo a nuestro alcance, pero no pudimos”, puntualizó.

Finalmente, sostuvo que no quiere que más personas pasen por este tipo de casos en los que las EPS ponen en riesgo la vida de los ciudadanos que padecen una grave enfermedad.