Procuraduría vigila obras de más de $310 mil millones en la vía Duitama–Charalá–San Gil

La Procuraduría General de la Nación adelanta un seguimiento preventivo al contrato de obra que contempla el mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama–Charalá–San Gil, en Santander, por un valor cercano a los $310.625 millones, ante presuntas irregularidades en su ejecución física y financiera.

El contrato número 987 de 2021, que se encuentra en ejecución desde hace seis años, está bajo revisión del Ministerio Público, que requirió al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, un informe detallado sobre el avance de las obras, el manejo de los recursos y las condiciones actuales de transitabilidad de este corredor estratégico para la región.

Uno de los puntos que genera preocupación es la construcción del paso nacional proyectado por la mitad del casco urbano de Charalá. Representantes de la comunidad han solicitado que esta intervención sea reemplazada por una variante que permita mantener la conectividad de las zonas rurales, facilitar el acceso a servicios básicos y reducir los riesgos para escolares, residentes y turistas.

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La petición también busca evitar afectaciones al patrimonio histórico, cultural y paisajístico del municipio, así como a su ordenamiento territorial.

Frente a esta controversia, la Procuraduría solicitó a INVÍAS los estudios técnicos que sustentan la construcción del paso nacional y la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De igual manera, requirió a la Alcaldía de Charalá un reporte sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, especialmente en lo relacionado con seguridad vial, protección del patrimonio histórico y cultural, ordenamiento territorial y mecanismos de participación ciudadana.

El seguimiento preventivo busca esclarecer las condiciones en las que se ejecuta esta millonaria obra y verificar que las decisiones sobre el corredor vial tengan en cuenta las necesidades de las comunidades y la protección del territorio.