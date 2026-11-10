Procuraduría busca fortalecer la prevención y agilizar actuaciones para acercarse a los ciudadanos

Colombia

La Procuraduría General de la Nación plantea una evolución institucional orientada a fortalecer su función preventiva, agilizar sus procesos y mejorar la eficacia de sus actuaciones, con el objetivo de tener una mayor cercanía con los ciudadanos.

La estrategia de la entidad establece como concepto central una Procuraduría “preventiva, más ágil, eficaz y cercana a la gente”, con énfasis en anticiparse a posibles irregularidades, proteger los derechos de los colombianos y vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

El enfoque tiene el objetivo de destacar que la labor del organismo de control no se limita a la actuación disciplinaria, sino que también contempla identificar riesgos, advertir sobre posibles afectaciones y promover acciones oportunas para proteger el interés público.

“Agilidad para responder cuando algo falla, prevención para que se falle cada vez en menos cantidad. Esas son las dos ruedas sobre las que queremos que avance la Procuraduría”, señala.

La prevención como prioridad institucional

Uno de los principales ejes de la propuesta es fortalecer la capacidad de la Procuraduría para anticiparse a situaciones que puedan afectar los derechos de las personas o el patrimonio público.

La estrategia contempla identificar riesgos, promover el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos y acompañar la gestión de las entidades para evitar posibles irregularidades.

El documento plantea que la vigilancia preventiva debe permitir advertir deficiencias institucionales, hacer seguimiento a políticas y programas, y requerir a las autoridades para que adopten medidas oportunas. En ese sentido, uno de los mensajes centrales es: “Prevenir antes que lamentar, acompañar antes que sancionar”.

La propuesta también destaca el diálogo y la construcción de consensos como herramientas para anticiparse a los problemas y contribuir a una gestión pública más íntegra y efectiva.

Agilidad en los procesos y decisiones oportunas

Otro de los ejes de la evolución institucional está relacionado con la función disciplinaria y la necesidad de avanzar hacia procesos más ágiles y decisiones oportunas.

La estrategia plantea que cada actuación debe desarrollarse con respeto por el debido proceso y las garantías legales, pero también con respuestas que permitan fortalecer la responsabilidad en el servicio público y la confianza ciudadana.

“Justicia que tarda no es justicia” y “La justicia lenta también es corrupción” son algunos de los mensajes incluidos en el documento para destacar la importancia de la oportunidad en las decisiones.

La modernización institucional, según la propuesta, no debe entenderse únicamente como una transformación tecnológica, sino como una forma de reforzar los procesos, agilizar las actuaciones y reducir el riesgo de errores.

Defensa de los derechos y del patrimonio público

La protección de los derechos humanos y la defensa del interés general también hacen parte de los objetivos planteados.

La Procuraduría busca mantener a las personas en el centro de su gestión, vigilar que el Estado cumpla con sus obligaciones y actuar especialmente cuando los derechos se encuentren en riesgo.

Según mencionan, la entidad interviene ante autoridades judiciales y administrativas para defender el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos de las personas, procurando que las decisiones respeten la Constitución y la ley.

Además, contempla la representación de los intereses de la sociedad y el acompañamiento a las entidades públicas para identificar riesgos que puedan afectar el bienestar colectivo.

Vigilancia y lucha contra la corrupción

La estrategia incluye el fortalecimiento de la vigilancia preventiva y del control disciplinario para prevenir, detectar y actuar frente a posibles hechos de corrupción que afecten los recursos públicos y la confianza en las instituciones.

El enfoque plantea identificar riesgos, promover la integridad en el ejercicio de la función pública y garantizar que las conductas contrarias a la ley tengan una respuesta institucional oportuna.

El documento también destaca la importancia de la educación en valores y la participación de la sociedad en la defensa de la moralidad pública.

“La corrupción no es solo un delito contra el patrimonio público, es una violación de derechos”, puntualizan.