A la cárcel ‘Dimax’, capturado en Panamá tras fingir ser indígena y huir de condena de 38 años

Un juez envió a prisión a Juan Carlos Vacca Castillo, alias ‘Dimax’, presunto cabecilla de una banda delincuencial que habría fingido pertenecer a una comunidad indígena para evadir una condena de más de 38 años de cárcel. El hombre fue localizado en Panamá, donde permanecía prófugo de la justicia.

Alias ‘Dimax’ había sido condenado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y utilización de menores de edad para cometer delitos.

Según la Fiscalía, en septiembre de 2024 habría conseguido certificaciones étnicas para hacerse pasar por integrante de una comunidad indígena. Con estos documentos, presuntamente logró que un juzgado de Palmira autorizara su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hasta el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle del Cauca.

Sin embargo, de ese lugar habría escapado para evadir el cumplimiento de su condena.

El pasado 9 de septiembre fue localizado en Panamá mediante una notificación roja de Interpol. Posteriormente, el 29 de octubre, fue expulsado de ese país y regresó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura.

Tras su regreso, la Fiscalía le imputó el delito de fuga de presos, cargo que no aceptó. Un juez de Florida le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Además, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas para garantizar el cumplimiento de la condena de más de 38 años de prisión que ya tenía en su contra.