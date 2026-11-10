Gustavo Petro anuncia que dejará de usar X y lanza crítica: “restringe el pensamiento progresista”

El expresidente y jefe natural del Pacto Histórico, Gustavo Petro, anunció a través de sus redes sociales que dejará de usar su cuenta de X a partir de este martes, y que migrará s su canal de WhatsApp.

Al tiempo que hizo el anuncio, elevó una crítica a la red social: “Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio, he decididó dejar de utilizar X”.

Explicó que esta ya no será su cuenta principal y pasará a a ser un espacio complementario.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp, que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que aun disminuya mi ausencia, ayudo más a la democracia desde redes”, dijo.

Ahora, el expresidente anunció que dejará X luego de que se difundieran varios videos íntimos con Deicy Jiménez, la mujer que lo denuncia por una red de contratación a cambio de favores sexuales.