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10 nov 2026 Actualizado 16:23

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Política

Gustavo Petro anuncia que dejará de usar X y lanza crítica: “restringe el pensamiento progresista”

El exmandatario migrará a su canal de WhatsApp.

Gustavo Petro, former president of Colombia, speaks at the 2026 Zocalo International Book Fair in Mexico City, Mexico, on October 10, 2026. Petro stated that Mexico faces risks of far-right foreign technological intervention and the use of algorithms in upcoming elections, describing the practice as &#039;&#039;techno-fascism&#039;&#039; and comparing it to methods he claimed were used in Colombia&#039;s elections. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images)

Gustavo Petro, former president of Colombia, speaks at the 2026 Zocalo International Book Fair in Mexico City, Mexico, on October 10, 2026. Petro stated that Mexico faces risks of far-right foreign technological intervention and the use of algorithms in upcoming elections, describing the practice as ''techno-fascism'' and comparing it to methods he claimed were used in Colombia's elections. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Gustavo Petro, former president of Colombia, speaks at the 2026 Zocalo International Book Fair in Mexico City, Mexico, on October 10, 2026. Petro stated that Mexico faces risks of far-right foreign technological intervention and the use of algorithms in upcoming elections, describing the practice as &#039;&#039;techno-fascism&#039;&#039; and comparing it to methods he claimed were used in Colombia&#039;s elections. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images)
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El expresidente y jefe natural del Pacto Histórico, Gustavo Petro, anunció a través de sus redes sociales que dejará de usar su cuenta de X a partir de este martes, y que migrará s su canal de WhatsApp.

Al tiempo que hizo el anuncio, elevó una crítica a la red social: “Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio, he decididó dejar de utilizar X”.

Explicó que esta ya no será su cuenta principal y pasará a a ser un espacio complementario.

“Empiezo a hacer crecer mi canal por WhatsApp, que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000, pero creo que aun disminuya mi ausencia, ayudo más a la democracia desde redes”, dijo.

Ahora, el expresidente anunció que dejará X luego de que se difundieran varios videos íntimos con Deicy Jiménez, la mujer que lo denuncia por una red de contratación a cambio de favores sexuales.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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