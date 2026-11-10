Gobierno español aprobó un decreto de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales que clarifica las medidas ante posibles riesgos, los tiempos de conducción de maquinistas y extiende coeficientes reductores de jubilación a otras categorías.

Tras el grave accidente de alta velocidad en Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos y la huelga convocada por los maquinistas, el Ministerio de Transportes quiere dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, apunta en un comunicado.

Medidas ante posibles riesgos sin represalias

Se incorporan los principios de la «cultura justa» a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.

Permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

No se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista colaboración con la investigación.

La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas «necesarias y proporcionadas» ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas. Podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

Se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad (no será aplicable si hay una actuación dolosa, mala fe o negligencia grave).

Refuerzo de la supervisión e inspección de la AESF

Toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando sea necesario para desarrollar una actuación de supervisión.

Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad supervisada o a otra.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales que clarifica las medidas ante posibles riesgos, los tiempos de conducción de maquinistas y extiende coeficientes reductores de jubilación a otras categorías.

Tras el grave accidente de alta velocidad en Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos y la huelga convocada por los maquinistas, el Ministerio de Transportes quiere dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, apunta en un comunicado.

Medidas ante posibles riesgos sin represalias

Se incorporan los principios de la «cultura justa» a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.

Permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

No se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista colaboración con la investigación.

La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas «necesarias y proporcionadas» ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas. Podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

Se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad (no será aplicable si hay una actuación dolosa, mala fe o negligencia grave).

Refuerzo de la supervisión e inspección de la AESF

Toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando sea necesario para desarrollar una actuación de supervisión.

Esta medida permitirá a la Agencia desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad supervisada o a otra.

Tiempo de conducción de los maquinistas

Asimismo, se precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción y se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o maniobras.

Se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista.

Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

Contempla adicionalmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. Por ejemplo, para trabajos realizados por personal que, además de disponer de licencia de conducción, cuente con las habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de infraestructura.

En los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos.

Edad de jubilación

Además, se extiende el régimen de Seguridad Social previsto al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General para garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales que desempeñan las mismas funciones.

Se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento, agrega el Ministerio, contará con participación sindical.

Asimismo, se precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción y se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o maniobras.

Se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista.

Estos periodos se contabilizarán íntegramente, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas. También se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de duración igual o superior a 45 minutos que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

Contempla adicionalmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General. Por ejemplo, para trabajos realizados por personal que, además de disponer de licencia de conducción, cuente con las habilitaciones de operador de vehículos de maniobras o de operador de maquinaria de infraestructura.

En los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos.

Edad de jubilación

Además, se extiende el régimen de Seguridad Social previsto al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General para garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales que desempeñan las mismas funciones.

Se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Este procedimiento, agrega el Ministerio, contará con participación sindical.