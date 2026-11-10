Mujer fue hallada muerta en Candelaria: su pareja sería el presunto responsable

Una mujer de 42 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Su compañero sentimental sería el presunto responsable del crimen.

La víctima fue identificada como Paula Andrea Domínguez González, cuyo cuerpo fue hallado en una residencia ubicada en la carrera 16A con calle 21, en el barrio Patio Verde. Presentaba heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba sola con su compañero sentimental cuando, al parecer, fue atacada con un arma blanca. Tras lo ocurrido, el hombre habría escapado de la vivienda.

Fueron los propios familiares quienes encontraron a Paula Andrea sin vida y dieron aviso a las autoridades.

Las autoridades adelantan la búsqueda del presunto agresor, mientras se investigan las circunstancias del homicidio y se establece si se trató de un feminicidio.