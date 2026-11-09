Tres unidades de minería ilegal fueron destruidas por el ejército en Jamundí

Tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en un operativo contra la minería ilegal, en el sector de Bocas del Palo, del municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, lograron la destrucción de 3 dragas tipo buzo, 3 clasificadoras, 4 motores y 2 motobombas, maquinaria que estaría avaluada en más de $1000 millones, y era utilizada por la estructura Jaime Martínez para extraer 7000 gramos de oro mensuales.

“Esta actividad ilícita representaría un ingreso ilícito superior a los 3000 millones de pesos, presuntamente destinados al fortalecimiento financiero y logístico del GAO estructura Jaime Martínez”, detalló el Teniente Coronel Juan Manuel Jaimes comandante del Batallón Pichincha.

En las últimas semanas el Ejército ha logrado la destrucción de más de 10 unidades de minería ilegal en esta zona.

Las autoridades también indicaron que esta explotación ilegal de minerales viene afectando las fuentes hídricas del río Cauca.