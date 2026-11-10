Las novedades que trae la versión 2026 de la Feria Ibagué, Negocios y Moda

Tolima

El Tolima se prepara para una nueva edición de Ibagué, Negocios y Moda, en este año 2026. El encuentro busca fortalecer el sector empresarial, promover nuevas oportunidades de negocio y dar visibilidad a los emprendimientos del departamento.

El evento tendrá dos novedades considerables: por primera vez participará el sector industrial y las «Mujeres Valientes» tendrán un espacio para exhibir sus emprendimientos en stands y participar en las pasarelas, lo que les permitirá visibilizar el trabajo que desarrollan.

“Del 25 al 27 de noviembre nos vestiremos de moda, de pasarela, de agenda académica y de una muestra empresarial de lo mejor que hay en nuestro departamento”, señaló Yolanda Nasayo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

Durante los tres días, los asistentes podrán participar en una programación que incluye pasarelas, agenda académica y una muestra empresarial, espacios que permitirán acercar a empresarios y emprendedores, generar contactos comerciales y dar a conocer la diversidad de productos que ofrece el Tolima.

“Desde la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se continúa trabajando en el fortalecimiento de los sectores productivos y en la generación de espacios que permitan a los empresarios y emprendedores ampliar sus oportunidades de comercialización, impulsar sus negocios y contribuir al crecimiento de la economía regional”, acotó la funcionaria.

La fecha de la feria fue pospuesta de octubre para finales de noviembre por solicitud de los empresarios de la región, con el propósito de conectar Ibagué, Negocios y Moda con la temporada comercial de fin de año.