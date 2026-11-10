Hospital de Algarrobo recibió equipo de rayos X digital tras inversión superior a $391 millones

La dotación beneficiará a más de 17.000 habitantes de Algarrobo, Magdalena. Foto: Gobernación

El Hospital Local de Algarrobo cuenta ahora con un equipo de rayos X fijo digital, adquirido mediante una inversión superior a los $391 millones, con el que se busca fortalecer los servicios de imágenes diagnósticas y mejorar la atención de los pacientes en este municipio del Magdalena.

La dotación permitirá realizar estudios radiológicos en el propio centro asistencial, facilitando el acceso a este tipo de procedimientos y reduciendo los desplazamientos que deben asumir los usuarios para recibir atención especializada, especialmente quienes viven en sectores rurales.

De acuerdo con la información entregada, el proyecto beneficiará a 17.227 habitantes de Algarrobo y fue financiado en su totalidad con recursos del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, tras las gestiones adelantadas por la Gobernación del Magdalena.

La entrega contó con la participación de la gobernadora encargada, Diana Pezzano, y la secretaria de Salud departamental, Carol Dau Escobar.

La administración departamental señaló que el nuevo equipo incorpora tecnología digital para la captura y visualización de imágenes, que servirá como apoyo al personal médico en la valoración de los pacientes.