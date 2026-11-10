HONOR 600 Élite llega a Colombia con una batería de 8.100 mAh y triple certificación de durabilidad

Colombia

HONOR, la empresa global líder en ecosistemas de dispositivos con IA, lanzó oficialmente el HONOR 600 Élite en Colombia. Este nuevo dispositivo, de la línea 600, integra una batería masiva de 8.100 mAh con tecnología Li-ion Polymer, garantizando una autonomía prolongada para usuarios de alta exigencia diaria.

A su vez, este dispositivo incluye carga rápida por cable de 45W HONOR SuperCharge y sistema de carga reversible de 7,5W para compartir energía con otros dispositivos.

“Expandir la familia HONOR 600 con el Élite representa un salto disruptivo que sacude el mercado nacional. Entendimos que Colombia necesitaba un dispositivo verdaderamente imparable y respondimos con una propuesta que apunta en esa dirección, a través de unos atributos inigualables de resistencia industrial y de autonomía móvil”, señaló Jorge Forero, director de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Públicas de HONOR Colombia.

Resistencia industrial y panel Full View de 120Hz

El equipo incorpora una arquitectura de durabilidad con certificaciones IP68, IP69 e IP69K contra polvo y agua a alta presión, sumado al respaldo SGS 5 estrellas en resistencia ante caídas e impactos de hasta 2.5 metros.

Su pantalla LCD HONOR Full View de 6,87 pulgadas ofrece una resolución de 1592x720, tasa de refresco fluida de 120Hz y un brillo pico HBM de 1.020 nits para lectura óptima bajo luz solar directa.

El desempeño está impulsado por el procesador Snapdragon 4 Gen 4, acompañado de 256 GB de memoria interna para almacenar fotos y archivos pesados sin saturar el sistema. Adicionalmente, integra la tecnología HONOR RAM Turbo, que suma a los 8 GB físicos otros 16 GB virtuales para alcanzar hasta 24 GB de memoria de procesamiento en multitarea.

Cámara de 108 MP y herramientas creativas de inteligencia artificial

En el apartado fotográfico destaca su sensor principal ultra nítido de 108 MP (apertura f/1.75), complementado con ‘zoom’ 8x y funciones como foto en movimiento e instantánea de sonrisa asistidas por IA.

El sistema operativo MagicOS 10, basado en Android 16, añade la función ‘Imagen a Video IA 2.0’, el primer sistema multimodal del mundo y herramienta insignia de la línea 600, que permite transformar fotos fijas en clips de vídeo con calidad cinematográfica.

“La integración de modelos multimodales en el dispositivo y sensores de 108 MP responde a la evolución del software móvil hacia sistemas con inteligencia artificial agéntica, donde el procesamiento local y la captura óptica de alta fidelidad se consolidan como pilares clave de competitividad en la economía digital del país”, expresó Forero.

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El HONOR 600 Élite, que llega al mercado colombiano con un precio base de $2.499.900 en colores Dorado Desierto y Negro Terciopelo, séra comercializado a través de operadores y retailers aliados a la marca, como Claro, Tigo, Alkosto, Falabella, AlKomprar, Ktronix, WOM y Éxito.

En su etapa de lanzamiento, el equipo se entregará en combo con el smartwatch HONOR Watch X5i y los ‘headphones HONOR Choice’, respaldado por el plan post venta que incluye dos años de garantía de equipo ante fallas de calidad, dos años de respaldo en batería, un año por daño accidental (incluyendo líquidos) y un año de reemplazo de pantalla ante caídas.

Asimismo, quienes adquieran el nuevo HONOR 600 Élite antes del 15 de diciembre de 2026, contarán con el beneficio de reemplazo total del equipo durante los primeros seis meses, en caso de que el centro de servicio identifique algún defecto de fábrica.