¿Quién va a ser el primer ministro de Israel? Consultora política responde

Nilly Richman, consultora política, exportavoz del partido Likud, trabajó bajo Benjamin Netanyahu (2007-2010), pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la decisión del presidente de Israel, Isaac Herzog, al encargar la formación de gobierno al exjefe del Estado Mayor y principal líder de la oposición, Gadi Eisenkot, en lugar del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.

¿Quién va a ser el primer ministro de Israel?

“Después de ver a los miembros tomar juramento en el Parlamento israelí, puede ver en la cara de los aliados de Eisenkot y él mismo, que están por muy buen camino de tener las posibilidades, pero en Israel, hasta que no esté hecho, no está hecho”, dijo.

Al consultarle por la posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional donde Netanyahu y Eisenkot estén en el poder, afirmó que “en política exterior no tienen muchos acuerdos, en los diferentes frentes que están abiertos durante más de tres años no hay acuerdo y tampoco sobre el proceso judicial que paró la oposición”.

¿Este gobierno que podría empezar ahora logrará hacer que Israel sea no un Estado judío, sino un Estado de derecho?

“Se pueden hacer las dos cosas”, dijo. Agregando que pueden ser una nación judía porque ya se sabe lo que ocurre cuando los judíos no tienen una tierra propia, una nación como otras naciones lo tienen.

“Como una democracia que somos, pues sí, debemos respetar los derechos de todos los ciudadanos sin importar su religión y de dónde vengan o de dónde sean. Estos ciudadanos deben tener derecho a votar, a ser elegidos, tienen que ser incluidos también en el presupuesto, en temas de infraestructura. Todo lo que debe tener un ciudadano, pues de esas zonas del mundo, pues deben hacérselo cumplir también en el territorio israelí”, dijo.