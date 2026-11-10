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10 nov 2026 Actualizado 17:01

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“Hay 32 bandas criminales en el área metropolitana de Cúcuta”: Ong Progresar

La organización se declara preocupada por la violencia en Cúcuta

32 bandas criminales tiene el AMC: Ong Progresar / Foto: Getty Images

32 bandas criminales tiene el AMC: Ong Progresar / Foto: Getty Images(Thot)

32 bandas criminales tiene el AMC: Ong Progresar / Foto: Getty Images
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Cúcuta

Un ejercicio sobre el conflicto en Cúcuta y el Área Metropolitana elaborado por la ONG Progresar dejo al descubierto el incremento de las bandas criminales en esta zona del país.

Su director Wilfredo Cañizares dijo a Caracol Radio que “a través del observatorio del delito que tenemos nosotros en el desarrollo del trabajo permanente sobre la situación de violencia, hoy el área metropolitana tiene 32 bandas criminales”.

Dijo el líder social “de 26 bandas pasamos a 32 dentro de una dimensión muy grave por la disputa territorial que mantienen los actores armados asociados a factores como el narcotráfico, microtráfico, sicariato, tráfico de armas, trata de personas, contrabando, entre otros”.

Indicó que frente a esta grave problemática se genera una cadena de acontecimientos criminales de la que no hay respuesta de las autoridades.

Finalmente, indicó que lamentablemente otros factores como la situación de la frontera, los nuevos grupos que delinquen en esta zona del país y la política también han incidido en el incremento de la violencia.

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