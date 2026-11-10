Cúcuta realiza la novena edición del Encuentro Institucional de Sostenibilidad

Cúcuta.

El 9° Encuentro Institucional de Sostenibilidad se desarrolla con la participación de expertos y representantes de diferentes sectores, en una jornada orientada a analizar los desafíos ambientales y energéticos del país, así como las alternativas para avanzar hacia un desarrollo sostenible en el territorio.

William Mondragón Villamizar, gerente comercial de Cens Epm, explicó a Caracol Radio que esta edición busca poner en común experiencias anteriores y conocimientos técnicos que permitan anticiparse a los retos actuales, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

“Este encuentro siempre ha tenido varios objetivos. Uno es traer a toda la comunidad que nos acompaña temas de actualidad y siempre será una bonita oportunidad para reencontrarnos en temas tan comunes como es la sostenibilidad del territorio. En esta ocasión, con motivo de lo que estamos viviendo hoy en el país, con todo este tema del fenómeno de El Niño, hemos traído a expositores que nos vienen a compartir desde su experiencia y trayectoria los episodios que hemos tenido en el país y cómo, de esas experiencias que han sucedido en épocas anteriores, podemos empezar a proyectar un mejor futuro para todo el territorio”, señaló.

La agenda contempla intervenciones relacionadas con los servicios públicos y, especialmente, con el sector energético, con el propósito de promover una visión conjunta sobre las necesidades del territorio y las acciones que pueden contribuir a su sostenibilidad.

“Vamos a tener muchos expositores relacionados con servicios públicos, relacionados con el sector energético especialmente, que nos van a permitir ver con prospectiva el territorio y cómo, de manera conjunta, nos podemos integrar de mejor manera para construir una mejor sociedad, un mejor país”, agregó Mondragón.

El encuentro también plantea la importancia de fortalecer la cultura del ahorro y el uso eficiente de los recursos, en un contexto en el que las condiciones climáticas pueden incidir en la disponibilidad de agua y en la generación de energía.

La intención es aprovechar las experiencias compartidas durante la jornada para impulsar decisiones responsables desde las instituciones, las empresas y los hogares.