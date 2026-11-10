Empieza retiro de cableado en desuso en la ciudad de Pasto

Pasto-Nariño

Los trabajos para retirar el cableado aéreo en desuso en la Senda del Carnaval de Negros y Blancos comenzaron este lunes 9 de noviembre en Pasto.

Las labores buscan despejar el recorrido por donde transitarán las carrozas durante las festividades de enero de 2027 y evitar inconvenientes con las redes que actualmente atraviesan varias vías de la ciudad.

La intervención se desarrolla mediante un trabajo articulado entre la Alcaldía de Pasto, CEDENAR, SEPAL y Corpocarnaval, con el acompañamiento de las dependencias de Planeación y Control Físico. El propósito es identificar y retirar los cables que ya no está en funcionamiento, así como coordinar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y la altura que requiere el paso de las carrozas.

Estas acciones también están relacionadas con las mesas de trabajo adelantadas en el Concejo Municipal de Pasto, donde se puso sobre la mesa la problemática del cableado aéreo en desuso. El tema fue abordado en una sesión con la participación de las entidades involucradas y posteriormente dio paso a una comisión accidental de seguimiento y acompañamiento técnico, para hacer seguimiento a los compromisos y las intervenciones.

Con el inicio de estas labores, se busca avanzar en la organización de la Senda del Carnaval con anticipación, teniendo en cuenta las dimensiones de las carrozas y las dificultades que puede generar el cableado durante los desfiles, dijo Andrés Jaramillo, gerente de Corpocarnaval.

La expectativa, es que el trabajo entre las empresas de servicios públicos y la administración municipal permita entregar un recorrido despejado y seguro para artistas, artesanos y participantes del Carnaval de Negros y Blancos. Así mismo, el alcalde de Pasto Nicolás Toro, anunció que unido a estos trabajos, inician obras de re parcheo en la Senda del Carnaval, con una inversión de 1.340 millones de pesos que se invertirán en algunos tramos de las comunas comprendidas entre la uno y la diez.