DIRECTV Open 2026: jugadoras, fechas y dónde ver gratis el WTA 125 en Colombia

Colombia

El DIRECTV Open presentado por Compensar, torneo del circuito WTA 125, se disputa desde el 9 al 14 de noviembre en las canchas de polvo de ladrillo del Hatogrande Golf & Tennis Country Club, ubicado en Sopó, Cundinamarca. El certamen reúne a destacadas figuras del tenis femenino internacional y local, repartirá una bolsa de premios de 115.000 dólares y otorgará 125 puntos para el ranking WTA a la campeona de la modalidad de sencillos.

Representación colombiana e internacionales destacadas

La Federación Colombiana de Tenis confirmó la participación nacional de jugadoras como Yuliana Lizarazo, María Paulina Pérez y Valentina Mediorreal. A la nómina se suma Isabella Collazos, quien obtuvo su cupo a la fase clasificatoria tras ganar la Pre-Qualy en el Club Compensar de Bogotá al vencer a María José Rico por 6-4 y 6-0.

En el plano internacional, la competencia cuenta con jugadoras de trayectoria como:

Bianca Andreescu (Canadá), campeona del US Open 2019.

Sloane Stephens (Estados Unidos), campeona del US Open 2017.

Tatjana Maria (Alemania).

Renata Zarazúa (México).

Léolia Jeanjean (Francia).

Lucia Bronzetti (Italia).

Julia Grabher (Austria).

Julia Riera y Jazmín Ortenzi (Argentina).

Entre las tenistas mejor ubicadas en el listado de inscripción al corte del 5 de noviembre se encuentran Tatjana Maria (66), Petra Marcinko (87), Léolia Jeanjean (91), Fiona Ferro (96) y Renata Zarazúa (97). La participación definitiva y los cruces están sujetos al cuadro y orden de juego oficiales.

Formato, dirección y asistencia de público

El torneo, dirigido por la extenista colombiana Fabiola Zuluaga, albergará un cuadro principal de 32 jugadoras en la modalidad de sencillos y ocho parejas en dobles. Según la Federación Colombiana de Tenis, la entrada para el público será gratuita a partir del lunes 9 de noviembre.

Transmisión en vivo y horarios de las finales

La señal deportiva DSPORTS emitirá en vivo las semifinales y finales para Latinoamérica. La programación establecida contempla los siguientes horarios para Colombia:

Semifinales de sencillos: 10:00 a. m. y 12:00 m.

Final de dobles: 10:00 a. m.

Final de sencillos: 12:00 m.

En Colombia, la señal de DSPORTS se encuentra disponible en la grilla de televisión de DIRECTV y en las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Prime Video, DAZN y Win Play.