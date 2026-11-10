DIRECTV Open 2026: jugadoras, fechas y dónde ver gratis el WTA 125 en Colombia
El torneo WTA 125 reúne en Sopó a Yuliana Lizarazo, María Paulina Pérez y Valentina Mediorreal como las representantes nacionales. Bianca Andreescu, Tatjana Maria y Renata Zarazúa destacan en la nómina internacional.
Colombia
El DIRECTV Open presentado por Compensar, torneo del circuito WTA 125, se disputa desde el 9 al 14 de noviembre en las canchas de polvo de ladrillo del Hatogrande Golf & Tennis Country Club, ubicado en Sopó, Cundinamarca. El certamen reúne a destacadas figuras del tenis femenino internacional y local, repartirá una bolsa de premios de 115.000 dólares y otorgará 125 puntos para el ranking WTA a la campeona de la modalidad de sencillos.
Representación colombiana e internacionales destacadas
La Federación Colombiana de Tenis confirmó la participación nacional de jugadoras como Yuliana Lizarazo, María Paulina Pérez y Valentina Mediorreal. A la nómina se suma Isabella Collazos, quien obtuvo su cupo a la fase clasificatoria tras ganar la Pre-Qualy en el Club Compensar de Bogotá al vencer a María José Rico por 6-4 y 6-0.
En el plano internacional, la competencia cuenta con jugadoras de trayectoria como:
- Bianca Andreescu (Canadá), campeona del US Open 2019.
- Sloane Stephens (Estados Unidos), campeona del US Open 2017.
- Tatjana Maria (Alemania).
- Renata Zarazúa (México).
- Léolia Jeanjean (Francia).
- Lucia Bronzetti (Italia).
- Julia Grabher (Austria).
- Julia Riera y Jazmín Ortenzi (Argentina).
Entre las tenistas mejor ubicadas en el listado de inscripción al corte del 5 de noviembre se encuentran Tatjana Maria (66), Petra Marcinko (87), Léolia Jeanjean (91), Fiona Ferro (96) y Renata Zarazúa (97). La participación definitiva y los cruces están sujetos al cuadro y orden de juego oficiales.
Formato, dirección y asistencia de público
El torneo, dirigido por la extenista colombiana Fabiola Zuluaga, albergará un cuadro principal de 32 jugadoras en la modalidad de sencillos y ocho parejas en dobles. Según la Federación Colombiana de Tenis, la entrada para el público será gratuita a partir del lunes 9 de noviembre.
Transmisión en vivo y horarios de las finales
La señal deportiva DSPORTS emitirá en vivo las semifinales y finales para Latinoamérica. La programación establecida contempla los siguientes horarios para Colombia:
- Semifinales de sencillos: 10:00 a. m. y 12:00 m.
- Final de dobles: 10:00 a. m.
- Final de sencillos: 12:00 m.
En Colombia, la señal de DSPORTS se encuentra disponible en la grilla de televisión de DIRECTV y en las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Prime Video, DAZN y Win Play.
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