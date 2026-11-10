CENS confirma alumbrado navideño pero con plan de ahorro

Norte de Santander

Centrales Eléctricas de Norte de Santander confirmó que la ciudad sí contará con alumbrado público navideño en la Avenida del Malecón, aunque su funcionamiento estará sujeto a un riguroso plan de ahorro de energía.

William Mondragón Villamizar, gerente comercial de CENS, explicó a Caracol Radio que, si bien la instalación de los elementos decorativos ya comenzó, la empresa evalúa una reducción en los días y horarios de encendido para ser coherentes con la campaña de austeridad energética que enfrenta el país ante la inminente temporada de sequía.

La decisión de mantener los adornos decembrinos busca contribuir con el dinamismo económico local, pues reconocen el impacto positivo que este atractivo representa para los comerciantes y las familias.

“Hemos escuchado el llamado de muchos ciudadanos de que es importante mantenerlo porque genera alrededor de esa zona una microeconomía que realmente ayuda a muchos establecimientos comerciales y vendedores estacionarios, además de ser un punto de encuentro para las familias, pero seremos muy conscientes de tener una iluminación más reducida y austera”, afirmó Villamizar.

El ajuste en el alumbrado responde a las proyecciones del sector eléctrico nacional, el cual afrontará su periodo más crítico entre los meses de diciembre y abril.

“El gran desafío es lograr que pasemos el verano, que empieza el 1 de diciembre y termina en abril, con los meses más difíciles de baja pluviosidad… Nuestro sistema requiere agua para funcionar, las grandes plantas son hidroeléctricas y necesitamos que contribuyamos ahorrando agua, energía y gas para que ojalá no estemos abocados a un racionamiento, porque eso sería mucho más complejo para el aparato productivo del país, los empleos, los establecimientos comerciales y los mismos hogares”, enfatizó el directivo.

Para contrarrestar el incremento del consumo durante la temporada de fin de año, la compañía instó a la ciudadanía y al sector empresarial a autorregularse en sus decoraciones y priorizar la visita a los puntos de iluminación autorizados.

“En los hogares hay que revisar cómo se puede compensar la iluminación navideña apagando algunas otras luces de la sala o el comedor, y hacer un uso eficiente de todos los electrodomésticos, les decimos a las familias que pueden ir a disfrutar del alumbrado en el Malecón, si todos nos pusiéramos de acuerdo en desplazarnos allá para disfrutarlo, tal vez podríamos lograr ahorros si logramos concentrar esa iluminación en un solo lugar para compartir con nuestros visitantes”, explicó el dirigente.

Finalmente, CENS extendió una recomendación directa a los líderes comunitarios para menguar las decoraciones en los barrios y suspender las competencias individuales por las fachadas más iluminadas y optar por iniciativas en comunidad.