Ataque armado en una discoteca de Medellín dejó un muerto y dos capturados

Medellín

Un ataque con arma de fuego ocurrido dentro de una discoteca del barrio San Javier, en la comuna 13 de Medellín dejó como saldo un hombre muerto y dos personas capturadas.

La víctima fue identificada como Sergio Álvarez Jiménez, de 28 años, quien trabajaba como conductor de plataformas digitales y se encontraba departiendo en una discoteca.

Según la información entregada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando un hombre encapuchado ingresó al establecimiento y logró evadir los controles de seguridad. Al parecer, el sospechoso engañó al personal de vigilancia para acceder al lugar con un arma de fuego.

Una vez dentro de la discoteca, el atacante recorrió las instalaciones hasta llegar a la barra, donde se encontraba Álvarez Jiménez. En ese momento, desenfundó el arma y le disparó en cinco oportunidades, ocasionándole heridas que provocaron su muerte en el sitio.

Tras cometer el ataque, el agresor intentó escapar del establecimiento. Sin embargo, varias personas que presenciaron lo ocurrido lo interceptaron y agredieron físicamente, logrando quitarle el arma de fuego que habría utilizado contra la víctima.

De acuerdo con la información preliminar, durante la huida se habrían utilizado varias motocicletas para intentar evadir a las autoridades.

Los movimientos quedaron registrados en cámaras de seguridad del sector, lo que, sumado a los testimonios de testigos, permitió a las autoridades reconstruir parte de la ruta de escape.

La reacción policial permitió interceptar una motocicleta a varias cuadras del lugar del homicidio y capturar a dos hombres de 23 y 24 años.

Inician las investigaciones

Entre las hipótesis que analizan los investigadores se encuentra una posible retaliación relacionada con estructuras delincuenciales que operan en esta zona de Medellín.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima registraría antecedentes judiciales relacionados con un caso de homicidio ocurrido el 25 de diciembre de 2016.

Asimismo, uno de los capturados, identificado en los reportes como Borja Piedrahita, registra procesos por presuntos delitos de porte de armas de fuego, extorsión, hurto calificado y secuestro simple.

Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones y el proceso judicial en su contra.