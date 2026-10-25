Hallan con vida a soldado desaparecido tras ataque con drones en Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

El soldado profesional Andrés Casterbondo Macías fue encontrado con vida después de seis días de búsqueda, luego de desaparecer en medio de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra tropas del Ejército Nacional en zona rural de Segovia, en el Nordeste de Antioquia.

La noticia fue confirmada este sábado 24 de octubre por la Primera División del Ejército, que informó que el uniformado fue localizado en la vereda Las Palmas, en el departamento de Antioquia, durante labores de registro y control adelantadas por las tropas en la zona.

“Tras seis días de intensa búsqueda, las tropas hallaron con vida a nuestro soldado Andrés Casterbondo Macías en la vereda Las Palmas, del departamento de Antioquia”, indicó la institución militar en una publicación en sus canales oficiales.

¿Cómo desapareció el soldado en Segovia?

Los hechos se remontan al pasado 18 de octubre, cuando tropas del Ejército que adelantaban operaciones de estabilidad en la vereda Villa Severa, zona rural de Segovia, fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones.

De acuerdo con la información entregada por la institución militar, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la estructura 37 de las disidencias de las Farc. En medio de la situación, los uniformados perdieron contacto con Casterbondo Macías y desde entonces se desconocía su paradero.

Tras reportarse la desaparición, el Ejército desplegó un dispositivo de búsqueda por tierra y aire para tratar de establecer la ubicación del soldado y determinar qué había ocurrido después del ataque.

Durante los días de búsqueda, la institución también informó que brindaba acompañamiento psicosocial e institucional a los familiares del uniformado, mientras continuaban las operaciones en el Nordeste antioqueño.

Ejército confirmó que fue encontrado con vida

La búsqueda terminó este sábado con el hallazgo del soldado en la vereda Las Palmas. Según el reporte oficial, las tropas lo encontraron durante las labores de registro y control que se desarrollaban en ese sector de Antioquia.

Hasta el momento, la información divulgada por la Primera División del Ejército no detalla las circunstancias en las que permaneció el uniformado durante los seis días ni las condiciones específicas en las que fue encontrado.

El hallazgo representa una actualización del caso que había generado preocupación entre sus familiares y las unidades militares desplegadas en la zona.

Las autoridades deberán ampliar la información sobre lo ocurrido desde el momento en que se perdió contacto con Casterbondo Macías hasta su localización, así como precisar las circunstancias de su desaparición y permanencia en el sector.