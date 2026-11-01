¿Por qué es festivo el lunes 2 de noviembre en Colombia? Motivo de la celebración del 1 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre de 2026, los colombianos tendrán un nuevo puente para descansar por una celebración de tradición católica: el Día de Todos los Santos.

Aunque la fecha religiosa se conmemora cada 1 de noviembre, la legislación colombiana establece que el descanso remunerado correspondiente se traslade al lunes siguiente cuando no coincide con ese día de la semana. Por eso, el calendario de días festivos publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce ese día como festivo nacional y permitirá a trabajadores y estudiantes disfrutar de un fin de semana de tres días, entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

¿Qué se celebra el 1 de noviembre?

El Día de Todos los Santos es una conmemoración que hace la Iglesia católica par a honrar a todas las personas consideradas santas, conocidas o desconocidas, que son presentadas como ejemplo de vida cristiana.

La celebración tiene un sentido distinto al Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre. Mientras Todos los Santos está dedicado a los santos y a la santidad, la conmemoración de los fieles difuntos, según la tradición católica, se centra en recordar a quienes han muerto y en la oración por ellos.

Ambas fechas forman parte del calendario religioso de noviembre y, en muchos lugares, están asociadas con visitas a cementerios, actos litúrgicos y encuentros familiares para recordar a seres queridos fallecidos.