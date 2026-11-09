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09 nov 2026 Actualizado 11:26

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Cúcuta

Tres acciones terroristas fueron neutralizadas por el Ejército en Norte de Santander

Autoridades mantienen acciones preventivas en la región

Ejército frustró tres acciones terroristas en Norte de Santander/ Foto: Ejército- Archivo

Ejército frustró tres acciones terroristas en Norte de Santander/ Foto: Ejército- Archivo

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Cúcuta
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Norte de Santander

Las autoridades militares en Norte de Santander frustraron tres acciones terroristas que los violentos planeaban adelantar en tres municipios de la región.

El hecho mas reciente se presentó en la zona rural del municipio de Villa del Rosario sobre el corregimiento de Juan Frío donde fue abandonada una caneca con gran cantidad de explosivos.

En otra acción en la vereda Fontibón jurisdicción del municipio de Pamplona, las autoridades detectaron una carga explosiva en el tramo que compromete a esta municipalidad con la ruta hacía el interior del país.

También fue neutralizada una carga compuesta por varios cilindros, en la zona rural del municipio de Convención en la vereda la Guaria cuando unidades militares adelantaban tareas tácticas de reconocimiento.

La Fuerza Pública se mantiene en alerta máxima teniendo en cuenta la delicada situación de orden público en el Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, donde se han registrado varios hechos violentos.

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