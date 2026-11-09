Con camisetas blancas y pancartas, el Catatumbo marchó contra la violencia

Norte de Santander.

Con camisetas blancas, globos y pancartas, habitantes de Pacelli, corregimiento de Tibú, en Norte de Santander, realizaron una movilización para rechazar la violencia y exigir respeto por la población civil en medio del conflicto armado que afecta al Catatumbo.

La jornada reunió a líderes comunitarios, representantes de Asojuntas de la Zona 3, el corregidor especial de Pacelli, la parroquia Nuestra Señora de Fátima y la Institución Educativa Horacio Olave Velancia, junto con habitantes que se sumaron al llamado por la protección de la comunidad.

A través de un pronunciamiento conjunto, los participantes rechazaron el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el uso de viviendas y vehículos sin autorización de sus propietarios y la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos, situaciones que, advirtieron, ponen en riesgo la vida de los habitantes y afectan las labores del campesinado.

Durante la jornada, hicieron un llamado a los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio para que respeten a la población civil y el Derecho Internacional Humanitario, y garanticen que las comunidades puedan permanecer en sus territorios sin temor a ser afectadas por la confrontación armada.

La movilización concluyó con una exigencia colectiva de garantías de seguridad para las familias de Pacelli y de condiciones que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas y agrícolas en tranquilidad.