Reinician obras en la vía La Plata–Gallego, que registra un avance del 95,2 %

Neiva

Las obras de mejoramiento de la vía La Piedra–Gallego, corredor estratégico que conecta al municipio de La Plata con el departamento del Cauca, en el occidente del Huila, se reactivaron el pasado 25 de septiembre, luego de superar varios inconvenientes que habían obligado a suspender los trabajos.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 10,5 kilómetros y registra un avance físico del 95,2 %. Para retomar los trabajos se formalizó una adición de $2.960 millones al contrato de obra y se destinaron otros $1.200 millones para garantizar la interventoría.

De acuerdo con la información entregada durante una jornada de socialización en La Plata, los recursos adicionales para la obra corresponden a saldos de la financiación inicial, estimada en $42.000 millones. Con la modificación, el contrato de obra quedó en cerca de $41.100 millones.

Por otra parte, se anunció el mejoramiento de 12,4 kilómetros de la vía Gallego–Belén, con una inversión conjunta de $78.832 millones para obra e interventoría. El proyecto, a cargo del INVIAS, contempla avanzar en la suscripción de las actas de inicio durante la semana siguiente, una vez se cumplan los requisitos contractuales. El plazo de ejecución se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028.