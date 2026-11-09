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“La Fiscalía no ha querido investigar las barbaridades de la UNGRD”: Luis Fernando Velasco

El exministro Luis Fernando Velasco pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres, luego de que ordenaran su libertad por el mismo caso.

Según Velasco, una banda criminal llegó a saquear la UNGRD y buscó cómplices, hecho que no ha querido investigar la Fiscalía.

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