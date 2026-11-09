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09 nov 2026 Actualizado 11:05

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Cúcuta

Otro ataque con drones en la zona rural de Tibú

El hecho se presentó en el corregimiento de Versalles

Otro ataque con drones en el corregimiento de Versalles, Tibú/ Foto: Cortesía-Archivo

Otro ataque con drones en el corregimiento de Versalles, Tibú/ Foto: Cortesía-Archivo

Otro ataque con drones en el corregimiento de Versalles, Tibú/ Foto: Cortesía-Archivo
Cúcuta
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Norte de Santander

Otra vez la zona rural de Tibú es objeto de un nuevo hecho violento donde se registró un ataque con drones, que dejó daños en varias viviendas.

El epicentro de la acción fue el corregimiento de Versalles, que en varias oportunidades ha sido blanco de las acciones con aeronaves no tripuladas.

Las comunidades alertaron sobre la acción que se presentó a plan luz del día y que causó afectación en varias viviendas de esa localidad.

La situación tan compleja, motivó que los habitantes de ese poblado terminaran sacando banderas blancas para pedirle a los violentos que cesen sus acciones.

Se desconoce si durante esta acción, resultaron personas heridas dada la magnitud del ataque que se presentó al norte del departamento.

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